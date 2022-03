Kulcsár Edina jelenlegi párja, G.w.M szerint nem a papír teszi az embert. Úgy véli, ő 8 általánossal is képes elérni mindent, amit csak szeretne.

Amíg G.w.M volt feleségét, Melanie-t sokan dicsérik azért, mert magasan képzett, addig a rappert támadások érik, mivel neki csak 8 általánosa van, valamint azért is, mert úgy érzik, G.w.M derékba törhette exe karrierjét. Ezt a rapper határozottan tagadja, szerinte volt felesége karrierje még be sem indult, amikor családalapításba fogtak. Lakatos Levente Youtube-műsorában azt is elmondta, hogy neki a papír nem számít.

"Ha már mindenki ennyire dicséri Melanie-t, hogy milyen okos, szép és mennyire képben van, akkor csak nem vagyok egy olyan rossz hakni! Ezt fordíthatjuk érzelmi intelligenciára, törődésre, bármire. Szerintem nem a papír teszi az embert. Attól, hogy nagyon sok papírod van, még lehetsz sz*r ember" - idázi szavait a Bors.

"Vegyünk egy nagyon jó szakembert. Az átlagos fizetés egy nagyon jó szakembernél legyen 5-600 ezer forint. Na, én ennyit a gyerekeimre ráköltök havonta, ha kell" - mondta, a műsorvezető pedig felhívta a figyelmét arra, hogy a dolgot csak anyagi szempontból vizsgálja. "A papírt ehhez kötik. Vagy intelligenciához kötik? Üljenek le egy zongora meg egy papír elé, ott ők lesznek konkrétan hülyék" - mondta.