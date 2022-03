Stohl András és Vavra Bence a You're The One That I Want című dalt adták elő a musicalből. Stohl Travoltaként lépett a színpadra, Vavra pedig Olivia Newton-John bőrébe bújt.

A nem mindennapi produkció után a zsűri alig jutott szóhoz, Papp Szabi végül így vélekedett:

"Zseniális egyszerűen. A John törp Travolta valami fantasztikus. Rémségek cirkusza! Ez duett volt: megvolt a tánc, a vonzalom, a hangok!" – mondta az énekes. Makranczi Zalán szerint pomádéba áztatott freakshow-t láthattak a nézők.

Ha te is rajongsz a műsorért, jobb, ha észben tartod, hogy ezen a héten nem vasárnap lesz a Sztárban Sztár fináléja. Hogy ennek mi az oka, azt itt tudod elolvasni.