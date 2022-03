Csuti és Kulcsár Edina kapcsolata hónapokkal ezelőtt ért véget. Csuti most elárulta, már kész egy új kapcsolatra is.

Csuti és Kulcsár Edina januárban jelentették be, hogy véget ér a kapcsolatuk. Kulcsár Edinára hamar rátalált az új szerelem, mostanra pedig Csuti is megbékélt a helyzettel. "Sokkal jobban vagyok, mint azt két hónappal ezelőtt remélni mertem volna" - mondta a Story magazinnak a celeb, akit már több ismert emberrel is hírbe hoztak, például Horváth Grétával és Szőcs Renivel.

A hangos válás ellenére a gyerekek miatt Csuti szeretné, ha a jövőben béke uralkodna a családjukban, főleg a gyerekek miatt. "Abszolút látok rá esélyt, hogy a jövőben mindnyájan egy asztalnál fogunk majd ülni, mindenki őszintén nevet, és egy jó viszony alakul ki" - mondta. Hozzátette, már nem szereti Edinát, és kész egy új kapcsolatra. "Már nem vagyok szerelmes Edinába. Elmúltak az érzéseim, képes vagyok befogadni a közeledést, tudok nyitni mások felé."