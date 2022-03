Barta Sylvia csodás alakját ezúttal egy igen rövidke ruhában mutatta meg. Még ő is azt hitte, hogy az csak egy blúz.

Barta Sylvia időről időre megmutatja fantasztikus alakját, előfordult többször is, hogy bikiniben láthattuk a műsorvezetőt. Most teljesen felöltözve csodálhatjuk meg őt, ám egy igen rövid ruhában. Még ő is azt hitte, hogy csak egy blúz.

"A vállfán megpillantva először azt hittem, hogy csak egy blúz és kerestem a hozzá illő szoknyát... még jó, hogy a sok mozgásnak, zumbának, gerinc- és női tornáknak nem csak az egészségre van jótékony hatása..." - írta a műsorvezető.