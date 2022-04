Kovács Dórát, a Highlife műsorvezetőjét szerelme is elkísérte a műsor forgatására. A népszerű influenszer csak néhány hónappal ezelőtt mutatta meg szerelmét, de úgy tűnik, hogy komoly kapcsolat alakult ki közöttük - írja a Blikk.

"A szerelmem is elkísért a forgatásra, akivel lassan fél éve alkotunk egy párt. Most már ez egy komoly kapcsolat. Ő teljesen civil életet él, neki egy pici furcsa is ez a felhajtás, ami körülöttünk van. Nyilván az Instagramon én is megosztom a magánéletem egy részét, de ebből tudatosan vissza is fogtunk nemrég. Őt is érik olyan behatások, amiknek nem feltétlenül kéne, az emberek nem bánnak vele sem kesztyűs kézzel. Lacival az első pillanattól kezdve nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Fantasztikusan sikerült az első nyaralásunk, kiszakadtunk tíz napra... és csak ketten voltunk" - mesélte Dóri boldogan az RTL Reggeli műsorában.