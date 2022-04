Az érzékeny és intuitív Halak jegyébe lép be a Mars éppen ezen a napon, a Hold pedig a Mérlegben jár.

Kos

Kis befelé fordulásra, egyedüllétre késztet az, hogy a Mars belép a Halak jegyébe. A napi horoszkóp szerint a Húsvét kiváló alkalmat teremt arra, hogy elgondolkozz rajta, hol is tartasz az életben, mi az, amit szeretnél elérni, mi szolgálná leginkább a boldogságodat.

Bika

Remek hangulatot varázsol körés a Mérleg jegyén áthaladó Hold. Ennek a napnak jó energiái vannak, most tudod igazán élvezni a feltöltődést, pihenést. Valószínűleg az elmúlt időszak után erre volt már a legnagyobb szükséged.

Ikrek

Nagypéntek kiváló alkalmat ad arra, hogy átgondold, hogy mik a jövőbeni céljaid, és mit szeretnél elérni a magánéletben, vagy akár a munka területén. Ez az időszak határozottan arra való, hogy célt találj az életben.

Rák

Szerencsés időszak veszi kezdetét azzal, hogy a Mars ma belép a Halak jegyébe. Kitágítják a látókörödet az élmények, amelyek érnek. A mai ünnepi családi összejövetelen valakivel mély beszélgetésbe bonyolódsz, és új szempontokat emelsz be a gondolkodásodba.

Oroszlán

Engedékenyebb, lágyabb leszel attól, hogy a Hold a Mérleg jegyében jár. Könnyedén szót értesz mindenkivel. Ez a nap sok szép pillanatot, értékes felismerést hozhat, ha elég nyitott vagy rá. A gondolkodásod is intuitívabb.

Szűz

Ma lelkiekben gazdagodhatsz. Ami jóságot ma kifelé eresztesz magadból, sokszorosan megtérülve szállhat vissza rád! Amilyen gondoskodó természet vagy, annyi figyelmet is kapsz most vissza, ami jól is esik neked - írja az Astronet.

