Érdemes lesz hétfőn a megérzéseinket követni, mert azok most csalhatatlanul mutatják az utat, és segítenek helyes döntéseket hozni. Napi horoszkóp.

Kos

A Hold ma a Halak jegyébe lép; ez az energia sajnos nem igazán passzol hozzád. A Kos az egyértelmű dolgokat szereti, a Halak Hold pedig minden, csak nem egyértelmű. Idegesít az a szentimentális hangulat is, ami körbevesz.

Bika

Nehezen tudod eldönteni, kiben is bízhatsz: az ismerőseid egymásnak ellentmondó dolgokat állítanak. Jobb, ha egyelőre megtartod magadnak a saját véleményedet, nézeteidet, álláspontodat. Elképzelhető, hogy amúgy is módosítanod kell majd rajtuk.

Ikrek

Az Ikrek jegyűeknak szerelmet jeleznek a csillagok. Nem feltétlenül kell azonban új kapcsolatra gondolni: egy régi viszony is megújulhat, még a meguntnak vélt társad is teljesen új színben tűnhet fel előtted. A szerelem csodákra képes!

Rák

Ma az érzékeny Halak jegyébe lép a Hold. Most mindenen képes vagy megsértődni, egészen ártatlan kérdéseken is. Emellett, főleg a jövőddel kapcsolatban viszont értékes felismeréseid is lesznek.

Oroszlán

A mai napod bővelkedik hangulatingadozásokban. A környezetednek ez nem tesz jót, különösen a családtagjaidnak. Inkább zárkózz be, és csak akkor gyere ki oroszlánbarlangodból, ha már lehiggadtál.

Szűz

Ma is segít átlépni a nehézségeken a praktikus gondolkodásod Érzelmileg ugyan deficitesnek érezheted a helyzetedet, de a gondoskodó cselekvéssel és a teendőkben való elmerüléssel túllendülhetsz a mélyponton - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!