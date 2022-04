Aggodalomra semmi ok, Mónika és Molli csak ideiglenesen hagyták el Budapestet, ugyanis húsvét alkalmából Hajdúszoboszlóra utaztak, hogy feltöltődjenek egy kicsit. A műsorvezető és nagylánya wellnesseztek, pihentek, nagyokat ettek és ellátogattak a fordított házhoz is. Tavaszi kiruccanásukról egy videót is készítettek, amit ide kattintva bárki megnézhet.

Mónikáék, amikor csak tehetik, utaznak, nemrég a Youtube-csatornáján arról mesélt, hogy horvátországi nyaralásuk kellemetlen élménnyel zárult, ugyanis a műsorvezető vacsora után rosszul lett.