Egy emberként mozdult meg az ország, hogy segítséget nyújtson az orosz-ukrán háború menekültjeinek. Erdélyi Mónikát egy posztja alatt szólította fel egy kommentelő, hogy neki is kéne valamit tennie.

Sok híresség buzdít a jelenlegi helyzetben adományozásra. Vannak, akik szívesen megosztják a közösségi médiában, hogy ők mivel segítettek, de akad olyan sztár is, aki a háttérben, csendben segíti a rászorulókat. Erdélyi Mónika is mindig csendben segít, de most arra kényszerült egy negatív komment miatt, hogy megmutassa, ő miket küld a menekülteknek.

"Amúgy nektek eszetekbe se jut például az ukránoknak gyűjteni? Sok zabálás és wellness helyett néha nem ártana adakozni. Felelős celebként illene..."– állt a rosszindulatú kommentben.

Mónika egyből válaszolt a hozzászolásra: "Csak azért, mert nem tesszük ki a kirakatba, mi még nagyon sokat teszünk másokért. Szégyelld magad. Fogalmad sincs semmiről."

Később a tévés egy 15 perces videót is feltöltött a YouTube csatornájára, amiben a kislányával azt mutatják be, hogy ők mikkel támogatják a rászorulókat. Természetesen ez sem tetszett mindenkinek, volt, aki úgy gondolta, jobb lett volna, ha ez a videó sosem készül el.

"... Ez a videó annyira kontraproduktív. Kívülről nézve pontosan olyan, mint amikor valaki görcsösen igazolni akarja magát! Sokkal elegánsabb lett volna, ha nem készíted el ezt a videót, ezáltal iszonyat hiteltelen az egész! Minden második mondat arról szól, hogy Te mennyi mindent, sőt annál is többet adsz mindig mindenkinek! Megértem a kommentelőt aki írt Nektek! Erős komment volt, de a viselkedésetek alapján teljesen érthető! Folyamatos ellentmondások sora, görcsösség, megfelelési kényszer! Szomorú..." - írta egy hozzászóló.