Megyeri Csilla és vőlegénye, Zsolti már kilenc éve alkotnak egy párt. Bár a hetedik év náluk is kritikusnak bizonyult, végül kitartottak egymás mellett, és úgy érzik, készen állnak a családalapításra.

"Zsoltival lassan kilenc éve vagyunk egy pár, de a hetedik év nálunk is kritikusnak bizonyult. Bevallom, én már lakásokat néztem, mert el akartam költözni a közös otthonunkból. De végül elsimultak a dolgaink, aminek szívből örülök"

– kezdte a Borsnak az influenszer, aki kendőzetlen őszinteséggel vallott arról is, hogy a viszonyukból elmúltak a heves érzelmek.

"Rengeteg energiát fektettünk a kapcsolatunkba és nyilván már nem vagyunk szerelmesek. A mi szövetségünk az a tipikus „partner in crime" (cinkos) fajta. Igazi társai vagyunk egymásnak és ez sokkal, de sokkal többet ér, mint a vak szerelem"

– fejtette ki Csilla, aki már négy éve jár jegyben Zsoltival.