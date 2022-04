A tévésen kifogott néhány betű a Szerencskerék című műsor végjátékában, így el kellett búcsúzni a két és fél milliós nyereménytől, azonban mégsem távozott üres kézzel. Az egykori műsorvezető így is hazavihetett egy kerékpáros navigációt, egy snowboardot és egy tévét is, amit a fürdőszobába szeretne felszereltetni, hogy zuhanyzás közben is nézhesse.

Emellett Erdélyi Mónika elmesélt egy igen meglepő történetet is az adásban. Bevallotta, hogy a nyíregyházi állatkertben többször is vécésnéninek nézték. Mivel lemerült a telefonja, és csak ott tudta tölteni, egy darabig ott ácsorgott mellette, és így történhetett meg a kínos félreértés.

Erdélyi Mónika úgy döntött, nem marad tovább Budapesten, és lányával, Mollival együtt elhagyta otthonát. Aggodalomra azonban semmi ok, csak ideiglenesen hagyták el a várost, ugyanis húsvét alkalmából Hajdúszoboszlóra utaztak, hogy feltöltődjenek egy kicsit.