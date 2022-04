„Én mindig szerettem kipróbálni a legmodernebb szépészeti beavatkozásokat, addig, amíg nem kellett attól tartanom, hogy arcvonásaimat radikálisan megváltoztatják. Bevallom, volt olyan, amit megbántam, de azóta tanultam a hibámból, és a természetes, de hatékony kezeléseket keresem"- vallja Keleti Andi, aki nemcsak a táncparketten hozza kortalan formáját, a külseje sem árulkodik koráról. Nem véletlen, hogy évekkel fiatalabb férje figyelmét még több, mint húsz év után is fenn tudja tartani.

„A nyilvánosság része az életünknek. A kommentelők pedig nem mindig finomkodnak, ha a megjelenésünkről van szó. Nem eszerint élünk persze, de egy nőben ott munkálkodik az érzés, hogy ne hagyjon a kritikának felületet. A nagyfiam már 18 éves, de szeretném, ha most is azzal a mosollyal nézhetnék rá, amivel kisgyermek korában tettem. Mindhárom gyermekem és a férjem is megérdemlik, hogy magabiztosan nevessek rájuk. És persze én is!"- meséli Réka.

Andi és Réka tudják, hogy az évek múlása legtöbbünkön jól látszik, de ettől még nem kell feltétlenül kés alá feküdni. Andrea az orvosi felszívódó szálak behelyezésének rajongója, melyek a bőr saját megújulási folyamatait indítják el, Réka pedig a bőrünkben természetesen is jelen lévő hialuronsav injekciós pótlásával történő mélyhidratálásra esküszik.