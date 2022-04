Berki arról posztolt közösségi oldalán, hogy nagyobbik lánya, Nati mennyire ügyes az iskolában. Azt írta, a kislány kiváló tanuló és mivel minden feladatát elvégzi az iskiolában, otthon már nem is kell foglalkozni vele.

„A 'nagy dolgozatok' hetét éljük most a suliban. Tegnap matek, angol 'nagy dolgozat' volt mindkettő jelentjük 5-ös lett, ma akkor következzen egy kis nyelvtan. Mindig azt tanítom Natinak, hogy aki felkészül, győz. Szerencsések vagyunk, hogy a suliból most már leckével nem jön haza a kisasszony, de a dolgozatokra azért itthon még felkészülünk! Ahogy édes-anyjáéknál, úgy nálunk is meg van ki mit tanul Natival. Nálatok is meg van, hogy ki miben erős otthon? Mindent a törpékért! El sem hiszem, hogy jövőre már harmadik osztályba megy!" - szólt a poszt, amihez egy közös fotót is mellékelt Berki.

Az egyik követője azonban nem tudta szó nélkül hagyni, amit lát, és megírta kommentben, milyen helyesírási hibákat vétett a posztban a büszke apa:

"Édes-anyjáéknál', 'meg van ki mit' – hát, nagyon drukkolok a nyelvtan dogához az egész családnak!!!"

Az elmúlt hetekben Berki Kirisztián és felesége, Mazsi házassági válságáról szóltak a hírek. Pszichológus segítségét is kérték, végül egy hosszabb családi vakáción sikerült rendezniük a problémákat.