Kos

Itt az idő, hogy a Kosok nyitottá váljanak a spiritualitásra. Ha vizualizációs technikákat alkalmaznak és meditálnak, akkor a következő napokban könnyebben elérhetik a céljaikat. A csillagjegy szülötteinek érdemes hangosan kimondaniuk a kívánságaikat, hogy a vonzás-törvénye működésbe lépjen. Sőt, most olyan lehetőség érkezik az életükbe, melynek köszönhetően kamatoztathatják a tehetségüket és a képességeiket is.

Bika

A Bika jegy szülöttei mágnesként vonzzák magukhoz az inspiráló embereket. Nemcsak barátokra és üzleti kapcsolatokra tehetnek szert, hanem szerelem is érkezhet az életükbe. Legyenek aktívak a közösségi médiában, és mutassák meg, hogy mennyire vonzóak. Ha pedig randira hívják őket, akkor élvezzék a találkozó minden percét. Most jött el az idő, hogy az elmúlt időszakban szerzett információkat rendszerezzék, és rendet tegyenek az elméjükben is. Muszáj összpontosítaniuk, hogy fejlődjenek és haladjanak a saját útjukon.

Ikrek

Akik az Ikrek havában születtek, csupa pozitívumban és kiváltságban részesülnek a munkahelyükön, legyen szó kedvezményes vásárlási lehetőségről, ingyen mozijegyekről vagy akár egészségügyi támogatásról. Egy meeting keretein belül érdemes beszélniük az eredményeikről, hogy végre a munkatársaik is elismerjék erőfeszítéseiket. Ám ha munkahelyet szeretnének váltani, akkor próbálják meg minél több helyre benyújtani az önéletrajzukat.

Rák

A Rák jegy szülötteinek érdemes a lelki feltöltődést választani ezen a héten. Szenteljenek több időt magukra, és menjenek el meditálni, vagy akár kirándulni, sétálni a szabadba. Egyes feladatokban adminisztrációs kihívások várnak rájuk, de időben meg fogják találni a tökéletes embert, aki segítséget tud nyújtani számukra. Ha a Rák végzett a fontos teendőkkel, akkor szenteljen hobbijának egy estét, és ne hagyja, hogy bármi is kizökkentse belőle.

Oroszlán

Ha a csillagjegy szülötte már régóta vágyik szerelemre, akkor készüljön fel, mert a héten olyan találkozóban lehet része, amely igencsak hat majd a lelkivilágára. Működik a kémia, erős lesz a vonzalom, csak úgy izzik majd a levegő kettejük között . Könnyen lehet, hogy nem lesz belőle komoly kapcsolat, azonban érdemes kiélvezni minden pillanatát az együtt töltött időnek.

Szűz

A Szűz jegyűek rájönnek, hogy túlságosan vonzódnak valakiheza környezetükben. Úgy érezhetik, hogy megszállottjai ennek a személynek, vágynak rá, és amikor végre találkoznak, nem csalódnak majd a kiszemeltjükben. Ha már új munkahely után nézelődnek, akkor legyenek résen, mert a napokban olyan lehetőséggel találhatják szembe magukat, melyet vétek lenne elszalasztaniuk.

Mérleg

Ahogy az autó sem megy üzemanyag nélkül, úgy a léleknek is szüksége van arra, hogy fel legyen töltve. A Mérleg jegy szülötteinek nagyobb hangsúlyt kell fektetniük testi és lelki egészségükre. Alakítsák át étkezési szokásaikat és iktassanak ki minden olyan szokást, amely rossz hatással van a szervezetükre. Szenteljenek időt a rendrakásra is, ugyanis a tiszta, nyugodt környezet most hozzásegíti őket céljaik eléréséhez.

Skorpió

A Skorpiók lelkileg teljesen kimerültek. Ismét beleszeretettek egy olyan személybe, aki nem viszonozta érzéseiket, így végül totálisan elfáradtak a szerelem hajkurászásban. Vágynak az igaz szerelemre, de türelmetlenek, és ezzel végül elüldözik kiszemeltjüket. Tartsanak önvizsgálatot, és próbáljanak rájönni arra, hogy miért alakulnak így a romantikus kapcsolataik. Lehet, hogy a válaszokkal sokkal előrébb kerülnek, mintha mindig mindent túlagyalnának.

Nyilas

Ha a Nyilas tervei között szerepel a házvásárlás, akkor a következő időszak alkalmas lesz a nézelődésre. Ha esetleg nincsenek meg a szükséges erőforrások, akkor bátran keresse fel családtagjait, mert segíteni fogják célja megvalósításában. Ha vállalkozóként tevékenykedik, akkor érdemes új felszerelésre beruházni, vagy az online kommunikációt és marketing tevékenységeket fellendíteni.

Bak

A Bakok megismerkedtek egy különleges személlyel, a kialakult érzésekkel pedig maguknak okozták a legnagyobb meglepetést. A héten lesz egy olyan beszélgetésük, amelyből kiderül, hogy mik az illető szándékai. Végre őszintén feltárhatják, hogy mire vágynak egy párkapcsolatban, és legnagyobb meglepetésükre randipartnerük bármit megadna értük. Nemsokára új munkahelyen kell helytállniuk, de ahhoz, hogy győzzenek, a siker érdekében minden szükséges lépést meg kell tenniük.

Vízöntő

A következő napokban a jegy szülötteinek meg kell küzdeniük a csábítással, ugyanis ha nem figyelnek a költekezéseikre, akkor könnyedén elszórhatják minden pénzüket. Ha mellékállásban is tevékenykednek, akkor a héten jelentős bevétel ütheti a markukat. Például megjelenik egy olyan személy, aki már hosszú ideje komoly összeggel tartozott, ám most visszaadja tartozását. Sőt, még az is előfordulhat, hogy olyan megrendelésük érkezik, mely jelentős pénzösszeget hozhat az üzletnek.

Halak

A Halak jegy szülötteinek furcsa élményben lesz része, ugyanis egyik barátjuk olyan információt oszt meg magáról, amely teljesen megváltoztatja a róla kialakult képet. Végre tisztábban láthatják a jövőt és azt az utat, amin korábban elindultak. Érdemes kézbe venniük egy füzetet, hogy kiírják a gondolataikat és az érzéseiket. Az is sokat segíthet, ha találkozót szerveznek valaki olyannal, aki támogatni tudja őket a nehéz időszakokban.