BAKHa szingli vagy, a hét elején flörtölésbe kezdesz, de hamar elveszíted a lelkesedésedet. Ha párkapcsolatban élsz, akkor nem érzed igazán közel magadhoz a párodat, lehet, hogy elbeszéltek egymás mellett. Kellő türelemmel és megértéssel újra egymásra találtok. A munkában erős és magabiztos vagy. Az egészséged megtartása miatt több pihenésre van szükséged. Ne bulizz, inkább maradj otthon és lazíts.

VÍZÖNTŐ

Szerelem van a levegőben. A kapcsolatban lévők felfrissítik az egymás iránti érzelmeiket. Az egyedülállók türelmetlenek lesznek a héten, és igen gyorsan kiszemeltjük hálószobájában találhatják magukat. A Merkúr és a Jupiter állása ideális a pénzügyi területeken; egy régen vágyott dologot most nagyon olcsón szerezhetsz meg. A munkahelyeden most nagyon kellemes a légkör. Kisebb betegség dönthet le a lábadról a hét vége felé, próbálj meg odafigyelni az egészségedre.

HALAKAz egyedülálló Halak a héten saját magával van elfoglalva, nem azzal, hogy párt találjon. Ha kapcsolatban élsz, adj teret a párodnak, hiszen szüksége van arra, hogy egyedül, azaz nélküled csináljon valamit. A Nap és a Mars állása elősegíti a munkahelyi elismerést. A Mars ezen a héten plusz energiával ajándékoz meg, ezért vágj bele valami olyanba, amire régóta vágysz.

KOSItt az ideje ragyogni! A romanitkus Vénusz és a Jupiter rád irányítja a reflektorfényt. Szingliként a szerelem nyomában jársz, megéri most flörtölni, mert rád talál a szerelem. A párok közel kerülnek egymáshoz, ha lánykérésen gondolkodsz, itt van rá a megfelelő időpont. A munkában a kreativitásod hajt előre, új feladatokat kapsz, amelyeket könnyedén megoldasz. A Vénusz és a Jupiter nagyon pozitív hatással van a testképedre. Ezen a héten menj el mozogni, hidd el, jól fog esni.

BIKAA Nap és a Mars arra ösztönzi az egyedülálló Bikákat, hogy próbáljanak szerencsét a szerelemben. Ha van a környezetedben valaki olyan, akit már régen kiszemeltél magadnak, ne habozz lépni, hiszen a héten felgyúlhat köztetek a szikra. Ha kapcsolatban élsz, akkor a héten nagy lesz köztetek a harmónia, töltsetek együtt minél több időt. Motivált leszel a munkahelyeden, rád bízhatnak egy nagyobb projektet. Figyelj oda a héten az egészségedre, kapcsolj ki, meditálj vagy jógázz.

IKREKNyitott vagy a héten a kalandokra, csak akkor se rezelj be, amikor előtted áll a lehetőség. A párok között is forr a levegő, valami újdonsággal próbáljátok felpezsdíteni szexuális életeteket, de figyelj oda a partnered igényeire is, mert nem lesz mindenre nyitott. Jó üzleteket kötsz a héten, amit a főnököd is észrevesz és jutalmazni fog. A mozgalmas hétköznapok után a tested egy kis regenerálódásra vágyik. Próbáld meg megőrizni a munka és a magánéleted közötti egyensúlyt.

RÁKA Nap és a Mars erősíti az önbizalmadat és táplálja a személyes szabadság iránti vágyadat is. Az egyedülállókat most nem köti le a flörtölés. Ha kapcsolatban élsz, adj nagyobb teret a párodnak, mert szüksége van rá. Nagyon jól fogsz a héten a munkahelyeden teljesíteni. Megbecsülik a munkádat, és a csapat jó hangulatának megteremtéséhez is hozzájárulsz. Lenyűgöz az egészséges és fenntartható életmód. Elkezdesz még jobban odafigyelni arra, hogy mit eszel, és az honnan származik.

OROSZLÁNKészülj! Ha szingli vagy, Ámor nyila a héten eltalál. Ha viszont kapcsolatban élsz, akkor nagyon romantikus napok állnak előttetek. A munkahelyeden tele leszel energiával, csak úgy hasítasz a feladataid megoldásával. A héten nagyon oda fogsz figyelni a megjelenésedre - öltözködj csinosan! Lelkileg nagyon kiegyensúlyozott leszel, sokat fogsz mozogni.

SZŰZAz egyedülálló Szüzek nagyon gyorsan barátkoznak, így könnyen egy párkapcsolatban találhatják magukat. A párok között a héten feszültség alakulhat ki, hajlamosak lesztek egymást kritizálni. Próbáld meg visszafogni magad, és legyél több türelemmel a szerelmed felé. Nagyon sok munkád lesz a héten, ezért szervezd meg jól a napjaidat. Kevésbé tudod a stresszt kezelni, figyelj oda, hogyan viselkedsz másokkal.

MÉRLEGHa egyedülálló vagy, egy bonyolult kapcsolatba keveredhetsz a héten. A párkapcsolatban élőkre boldog napok várnak, a szerelmesek nagyon egymásra lesznek hangolódva. Kimondottan hatékony leszel a munkahelyeden, koncentrációban és időbeosztásban is remek leszel. A szabadidődben szívesen pihensz: feküdj be egy nyugágyba és élvezd a nap sugarait.

SKORPIÓAz erotikus Mars jó hatással van a szerelmi életedre. A szinglik fülig szerelmesek lehetnek, egy új szerelemmel végre minden helyére kerülhet az életükben. A párok felpezsdítik a kapcsolatukat, élvezik a harmonikus együttlétet. Olyan jól dolgoztál, hogy akár előléptetés, vagy egy jobb pozíció is várhat rád. Szabadidődben menj nagyokat kirándulni, hidd el jót fog tenni a lelkednek!

NYILAS

A Vénusz és a Jupiter kiemeli a szexuális vonzerődet. Ha egyedülálló vagy, mindenképp használd ki a most kapott energiát. A párok rózsaszín ködben találhatják magukat, most minden, amit együtt csinálnak, még szórakoztatóbb lesz. A héten rosszul kezeled a stresszt, ezért tarts inkább három lépés távolságot mindenkitől. Próbálj kikapcsolódni, jelenleg ez a legfontosabb számodra.