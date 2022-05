A darabról, melyben Tóth Verával és Miklósa Erikával dolgozik együtt, izgatottan mesélt a Metropolnak.

A Legrand a klasszikus értelemben vett rendezéstől messze van, inkább olyan, mint amilyen a klasszikus shakespeare-i színház volt: akinek a legkevesebb a feladata, az rendez. Az egész csapat rendkívül profi, nekem tényleg csak finomhangolást kell végeznem, egyben tartani a produkciót úgy, hogy az a nézők számára páratlan élmény legyen. A művésznők – Miklósa Erika és Tóth Vera – pedig műfajuk kiválóságai. Rendezőként annyit ígérhetek, hogy ez az este maradandó élményt nyújt majd minden zeneszeretőnek

– fejtette ki Zoltán, akinek szerencsére nemcsak hivatásában, a magánéletében is jelen van a harmónia. Feleségével, Bata Éva színésznővel életük egyik legszebb időszakát élik meg kislányuk, Flóra érkezése óta. A kilenc hónapos csöppséggel nemrégiben Noszvajon pihentek.

A családdal sikerült három napra „megszöknünk". Flóra nagyszülei is velünk tartottak, így napközben kicsit kettesben is kikapcsolódhattunk a feleségemmel. Estére persze mindig vele voltunk, hiszen még korai volna, hogy egyedül aludjon. Ez volt az első ilyen nagyobb pihenésünk a kislányunk születése óta, leszámítva egy színdarabot, amikor Évivel néhány órára a nagymamára bíztuk Flórát. Ő még nagyon kicsi, kölcsönösen ragaszkodunk egymáshoz, ezért arról egyelőre szó sem lehet, hogy akár napokra másra bízzuk. De ez a hétvége minden szempontból tökéletesen sikerült: a nagyszülők is unokázhattak, és nekünk is volt lehetőségünk egymásra koncentrálni"

– lelkendezett a színész-rendező.