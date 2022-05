"Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, elsősorban a feleségemtől, akit megcsaltam, és akinek évekig hazudtam, olyan mérhetetlen fájdalmat okoztam, amelyet nem érdemelt meg. A rajongóktól, színházba járóktól, a nézőktől és az olvasóktól is bocsánatot kell kérnem, mert minden bizonnyal most csalódnak majd bennem. Nem akarok mentegetőzni, megúszni a történetet, hibáztam. Oltári nagy hülye, f*sz voltam, és egy rossz döntéssel rengeteg ember életét nehezítettem meg, sőt, majdnem tönkre is tettem" - mondta Ádám, ám azóta sem ő, sem Berni nem nyilatkozott.

Kiderült, Berni egy évvel ezelőtt tudta meg, hogy a férjének született egy gyermeke. Akkor néhány hétre el is költözött a közös otthonukból, de aztán úgy döntött, megbocsát.

A Bors azonban kiszúrta, hogy Berni (és Ádám is), aki eddig rendszeresen posztolt az Instagramján, titkosította a fiókját, ráadásul az összes bejegyzése alatt letiltotta a hozzászólási lehetőséget.