Ahogy mi is megírtuk, Bruce Willis amerikai filmsztár kognitív képességeit befolyásoló egészségi állapota miatt felhagy a színészi pályával. A színésznél afáziát állapítottak meg, amiről ebben a cikkben írtunk részletesen.

A színész felesége, Emma Hemming a történtek óta minden gondolata a férje körül forog, ami miatt teljesen elfelejtett magával törődni.

"A családom szükségleteit az enyémek fölé helyeztem. Ez megviselte a mentális egészségemet és általános egészségi állapotomat is, így most kevésbé tudnak rám számítani" – mesélte Emma, aki hozzátette a jövőben szeretne a családja mellett magára is elég időt fordítani.

"Valaki azt mondta nekem, ha túl sokat törődsz valakivel, a végén nem törődsz saját magaddal. Erre a mai napig sokat gondolok. Fontos, hogy megtaláld azt az egy dolgot, amitől jól érzed magad, és abból építkezz. Tudom, hogy vannak alapvető szükségleteim, amelyek elengedhetetlenek, mindenekelőtt a testmozgás. Ez az az idő, amikor csak magam vagyok, feltölt, ettől pedig én is jobban érzem magam" – tette hozzá a feleség.