Palvin Barbi életében elször nézett meg egy baseballmeccset. A stadionba szerelme, Dylan Sprouse is elkísérte.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse már évek óta együtt vannak, közös házuk is van, de baseballmeccsre még sosem mentek együtt. A jeles alkalom több pillanatát is megörökítették, a felvételeket pedig megosztották követőikkel is. Az egyik képen a pár forró csókot vált.

Palvin Barbi nemrég azza hencegett, hogy bármikor az asztal alá issza a pasiját.