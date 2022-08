Ha horoszkópról beszélünk, általában csak a napjegyünkre gondolunk. Ez az, ami a legnépszerűbb, ez alapján olvassuk az általános jellemzéseket, a napi, heti, havi horoszkópokat is. A történet azonban nem áll meg itt, hiszen a napjegy korántsem fedi le az emberek összetett személyiségét.

A napjegyen kívül még van aszcendens, holdjegy, fekete hold, vénuszjegy, és sok-sok egyéb is, amelyek segítenek elhelyezni magunkat a világban, és rávilágítanak, hogy mennyivel több van az asztrológiában a napi horoszkópok bizonyos, "ma végre rád talál a szerelem" mondatánál.

Példának okáért a Holdállás ugyanolyan fontos tényező az önismereti törekvéseinkben, mint a napjegy. Míg a Nap nagyjából egy hónapig tartózkodik az egyes csillagjegyekben, a Hold körülbelül kétnaponta változik.

A holdjegy a belső érzelmi világunkra mutat rá, arra, hogyan érzünk magunk iránt. Míg a napjegy a nappali, mások számára látható énünket tükrözi, a holdjegy az árnyék: azok a dolgok, amelyeket inkább megtartanánk magunknak. Emellett a Hold az asztrológiában jelzi az anyai befolyást, és azt, hogy hogyan viszonyulunk a lelkünkben lévő belső gyermekhez.

Hogy megtudd, a Hold melyik jegyben járt a születésedkor, szükséged van a születési dátumodra, az órára és a percre, és még a születési helyedre is. Itt pedig találsz egy kalkulátort, ami segít neked abban, hogy kiderítsd, mi a holdjegyed.

Kos

Ha a holdjegyed Kos, akkor érzed magad elégedettnek, ha olyan környezetben vagy, amely lehetővé teszi számodra, hogy őszintén beszélj az érzéseidről. Könnyen inspirálódsz, viszont hajlamos vagy túl gyorsan beleugrani dolgokba, még mielőtt kitalálnád, hogy valóban azt akarod-e. Közben élvezed a kihívásokat, és hajlandó vagy küzdeni azért, amiben hiszel.

Bika

A szeretetnyelved az ajándékok adásában és kapásában nyilvánul meg, és szeretnéd igazán jól érezni magad az életben. Ez alapvetően nem egy rossz dolog, viszont így hajlamos lehetsz beleragadni egy rossz párkapcsolatba, ha cserébe az anyagi helyzet jó. A szex kiemelten fontos számodra, és ha nem kielégítő, nagy valószínűséggel gyorsan továbbállsz.

Ikrek

Az Ikrek holdjegynek nagyon fontos, hogy meghallják, amit mond, és oda is figyeljenek rá - a magánéletben is a munkában egyaránt. Olyan partnerre van szüksége, aki hozzá hasonlóan jól kommunikál, különben nem fog működni köztük a dolog. Folyamatosan dolgoznia kell azon, hogy megtartsa a belső békéjét, és az is előfordulhat, hogy egyszerre több partnerrel zsonglőrködik, amíg megtalálja, hogy ki az, aki igazán vonzza.

Rák

Ha a holdjegyed Rák, hajlamos vagy túlcsordulni az érzelmektől. Folyamatosan gondoskodni akarsz másokról, de legbelül vágysz arra, hogy rólad is gondoskodjanak. Nehezen engeded el azokat az emberi kapcsolatokat, amiknek már egyértelműen "lejárt a szavatossága", mivel nem akarod kidobni a rájuk fordított összes energiát és erőfeszítést.

Oroszlán

Szeretsz tündökölni és a figyelem középpontjában lenni. Erős igényed van arra, hogy az emberek megbecsüljenek, legyen szó párkapcsolatról vagy munkahelyről. Lételemed a szórakozás, nagylelkű és hűséges vagy azokkal, akik fontosak számodra. Azonban ne feledd, hogy az emberek változnak, és nem mindig érdemlik meg a szeretetedet.

Szűz

Ha a holdjegyed Szűz, folyamatos késztetést érzel, hogy rendbetedd az életed, és állandóan a tökéletességet hajszolod. Bár az alapvetően jó, hogy igyekszel mindenből kihozni a maximumot, meg kell tanulnod elfogadni, hogy ez sajnos nem mindig lehetséges.

Mérleg

Szereted a kapcsolatokat, és mindig a másik feled keresed. Fontos számodra, hogy a párod hozzád hasonló legyen, mivel úgy gondolod, hogy a hasonlóságok kevesebb vitát szülhetnek, így pedig tartósabb lesz köztetek a szerelem. Rendkívül alkalmazkodó vagy, és vonzod magadhoz az embereket. Viszont ha túlzásba viszed az alkalmazkodást, az rosszul is elsülhet, és mások bokszzsákjává változhatsz.

Skorpió

Időnként talán heves vagy, és előfordulhatnak nálad bizalmi problémák, de közben nagyon intuitív ember vagy. Azonnal felismered, ha valaki hazudik neked, és gyűlölöd, ha valamit eltitkolnak előled. Ha nem tanulsz meg bízni az ösztöneidben, könnyen paranoiás leszel, és állandóan azt fogod lesni, hogy mikor akar valaki bántani.

Nyilas

Ha a holdjegyed Nyilas, mindent (is) akarsz. Szabadságot, utazást, tudást, és könnyen érzed úgy, hogy csapdába estél, legyen szó párkapcsolatról vagy akár az életkörülményekről. Bár félsz attól, hogy elítélnek, mégis hajlamos vagy másokat negatívan megítélni. Jó érzéked van ahhoz, hogy vitákba keveredj, és imádod, ha igazad van. Azonban jó, ha tudod, hogy senkinek sem lehet mindig igaza.

Bak

Szeretsz felkészülni minden egyes helyzetre, amit az élet eléd sodorhat, ez viszont meggátolhat abban, hogy új dolgok felé nyiss. A párkapcsolatban nagyon elkötelezett vagy, de időre van szükséged ahhoz, hogy eljuss az elköteleződésig. Felelősségteljes vagy, de szükséged van erős és konkrét határokra ahhoz, hogy ne használjanak ki az emberek.

Vízöntő

Ha a holdjegyed Vízöntő, gyakran tör rád az igény, hogy más legyél, mint amilyen vagy, és megtaláld, hogy hova tartozol igazán az életben. Vonzanak a különböző kultúrák, azok az emberek és helyzetek, amelyek eltérnek attól, amiben felnőttél. Ha sokáig nem tudsz új élményeket szerezni, úgy érezheted, hogy burokba kerültél, és hirtelen mindenkitől eltávolodsz. Figyelj arra, hogy rendszeresen érjenek új impulzusok.

Halak

Te vagy a legromantikusabb jegy, és szereted, ha szeretnek - pontosan úgy, ahogy vagy. Hajlamos vagy arra, hogy áldozatnak érezd magad, ha valami nem úgy történik, ahogy elképzelted, és az élet igazságtalanul bánik veled. Akkor érzed magad igazán jól, ha segíthetsz valaki szenvedésén, vagy olyan dolgokra fordítod az energiádat, amikben hiszel.