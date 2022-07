Azt már mindenki tudja – akár hisz benne, akár nem –, hogy a csillagjegyünk sok mindent meghatároz. Rányomja bélyegét a személyiségünkre, arra, hogy miben vagyunk kifejezetten jók és miben kevésbé ügyesek, hogy mi a sötét oldalunk, vagy hogy mi a nekünk való karrier. De vajon ránézésre meg lehet-e állapítani valakiről, hogy mi a horoszkópja?

Kos

A Kosok általában vékony testalkatúak, az arcuk pirospozsgás, a szemöldökük pedig erőteljes, mintha egy kos szarvai lennének. A hajuknak sok esetben van egy kis rőt csillogása, nem véletlenül, hiszen tüzes jegy. A Kosok dinamikusak, vezető egyéniségek, ez pedig a külsejükben is megmutatkozik – az öltözködésük is sportos, kényelmes, mégis kifejezetten dekoratív.

Bika

A Bikák általában zömökebb testalkatúak, egyenes hátúak és stabil lábúak, hiszen a Föld jegy szülötteiként szinte megingathatatlanok. A fejük viszonylag nagy, a nyakuk rövid, a homlokuk széles, a hajuk erős és sötét tónusú. Az ajkuk szexin dús, a szemük nagy és magával ragadó. A Bikák kifejezetten érzékiek, s ez az öltözködésükben is jól megfigyelhető.

Ikrek

Az Ikrek testalkata általában vékony, a végtagjaik pedig igen hosszúak. Csupa kar, csupa láb, amely mindig mozgásban van. Az arcuk a testükhöz igazodva kicsi és keskeny, a szemük apró, a tekintetük szúrós. A hajuk vékony szálú és világos, akárcsak a szemöldökük. Kedvelik a divatot, így a megjelenésük többnyire kifejezetten trendi.

Rák

A Rákok általában alacsonyak és zömökebb testalkatúak, bár előfordul, hogy a szerényebb testmagassághoz kifejezetten vékony termet társul. A Rákok arcbőre sápadt, a hajuk és a szemük színe többnyire fakó, és sokszor szinte szabadkozva nézik a földet vagy pillantanak félre. Az öltözködés terén kerülik a feltűnősködést, inkább a kényelmes, hétköznapi viselet hívei.

Oroszlán

Az Oroszlánokat nem lehet nem észrevenni és ők azok, akik szinte fürdőznek is ebben a figyelemben! Már a testalkatuk is fenséges, hiszen általában magasak, arányosak, már-már tökéletesek. Ehhez párosul még az a bizonyos határozott pillantás, amely – ha a kedvük úgy tartja – kiscicássá is szelídülhet, ezzel pedig végképp el tudnak bűvölni mindenkit. És ha ez még mind nem lenne elég, akkor a stílusuk is magával ragadó: elegáns, feltűnő és drága.

Szűz

A Szűz jegyűek a mértéktartás netovábbjai még a megjelenésükben is. A testfelépítésük se nem túl vékony, se nem túl erőteljes, a frizurájuk rendezett, a sminkjük szolid, az öltözködésük decens: minden passzoljon mindennel. Szeretik az egyenruhákat és a formális öltözékeket, mint amilyen egy klasszikus kiskosztüm vagy egy örökké divatos táska.

Cikkünk folytatásában a többi jegy megjelenéséről is olvashatsz.