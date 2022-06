Caramel és felesége, Szilvia május elején jelentették be, hogy ismét babájuk lesz . A pár élete idillinek látszik, ám a bajok őket sem kerülték el. Első gyermeküknél ugyanis halálos betegséget diagnosztizáltak.

A gyermek azonban legyőzte a rettegett betegséget, a leukémiát. Szilvia élete talán legnehezebb időszakát élte meg ekkor, és senkinek sem kívánja, hogy hasonlón kelljen keresztülmennie. A szörnyű peródius végül jól zárult, és csak még jobban összekovácsolta Caramel családját. A família pedig tovább bővül, ugyanis második gyermeküket várják.

A sztárpár nagyon szeretné már a karjaiban tartani a kisbabát, ám még várniuk kell. Szilvi viszont már le sem tagadhatná a várandósságot, és egyre nagyobbra nő a terhespocakja. A hasát nem szeretné elrejteni, és igyekszik olyan ruhadarabokat választani, amelyek nemcsak dekoratívak, hanem kényelmesek is. Legújabb posztjában arról számolt be, hogy mindenhol kutatja a gumis derekú rövidnadrágokat, ugyanis ezekben érzi most a legjobban magát.