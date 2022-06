Kos

Ma telihold van a Nyilas jegyében. A napi horoszkóp szerint ez nagyon jó hatással van rád, távlatot ad a céljaidnak, terveidnek, és a lelkesedésed is megvan minden feladathoz. Ez a holdállás sok flörtöt és kalandot hoz neked a következő periódusra.

Bika

Ma ismét el kell gondolkoznod azon, hogy hogyan is kellene döntened, merre is kellene indulnod. Nagyjából sínen érezheted magad, de te mégis mindig többre vágysz. Ne félj, a cél hamarosan rád talál.

Ikrek

Itt az ideje, hogy szokatlan és eredeti ötleteidet végre meg is valósítsd. Ehhez most megfelelő utat, módot is találhatsz. Egy támogató is mögéd állhat. Lehet, hogy az illető szerelemmel is közelít hozzád.

Rák

A Nyilas telihold feszültté tesz. Fontos kérdéseket boncolgatsz ma magadban, emiatt visszahúzódóbb vagy. Ugyanakkor ez egy nagyon termékeny időszak, amikor begyógyulnak régen szerzett lelki sebeid, és végre új életszakaszt kezdhetsz.

Oroszlán

Ha pozitív hangulatban jársz el jó ügyért a közösség érdekében, akkor ma igazán sikeres lehetsz. A társasági életben ma te vagy a közösség lelke. Vállald magára ezt az építő feladatot! Hatással lesz a lehetőségeidre is!

Szűz

Munka, munka, munka: rengeteget dolgozol, és mégis úgy érzed, kevés a látszatja. Ha háztartásbeli vagy, akkor ez most nem is igen fog megváltozni,de akkor is megkérheted a családtagjaidat, hogy figyeljenek jobban! A kertészkedés több örömet jelent: a lelkedre visszahatnak a növényeid - írja az Astronet.

