Szinte hihetetlen, de már egy éve, hogy megszületett Sáfrány Emese kisfia, Nolen. Az édesanya nem is lehetne büszkébb csemetéjére.

Emese elmondta, rengeteg közös programot szerveznek kisfiával, és sokat járnak együtt közösségekbe is.

"Nagyon nagy változás volt az életemben Nolen érkezése, hihetetlen, mennyire sokat nőtt ezalatt az egy év alatt. Már önállóan megy, kommunikál, persze csak a saját nyelvén, de a gesztusaiból már lehet érteni mire gondol" - kezdte az édesanya a Borsnak. Hozzátette, Nolen nagyon tanulékony és imád emberek között lenni. Az édesanya jelenleg légtornász táborban van, ahová kisfiát is magával vitte.

"Célom volt, hogy otthon érezze magát a közösségben, szerencsére úgy tűnik, be is vált. Vágyik a figyelemre, produkálja magát, amivel persze hatalmas sikert arat" - mondta Emese, aki jelenleg táboroztat, a tábor résztvevői pedig nem feledkeztek meg arról, hogy Nolennek most van az első születésnapja.

"Két tortát is kapott. Nagyon élvezte, a mosolyával és örömével mindenkit levett a lábáról. Persze majd kicsit később a családdal és a barátokkal is tartunk egy születésnapot neki."