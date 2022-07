Zacher Gábor korábban elmondta, hogy a természetben nagyjából háromszáz olyan növényfajta van, ami pszichoaktív hatóanyagot tartalmaz. Ezeket sok népcsoport vallási szertartásokhoz használja fel. Az ayahuasca főzet is egy ilyen, tudatmódosító hatású főzet, melynek összetevője a dimetil-triptamin, amit sokan businessman's LSD-nek neveznek, mivel pontosan kitölti a New York-i üzletemberek ebédidejét. A toxikológus szerint a teaszánszon használt főzetnek, ha más hatóanyagok is kerülnek bele, akár 14 órán keresztül is tarthat a hatása.

"Az ayahuasca egy mentális tisztító növény, a lelki szemetet és mocskot segít kitisztítani. Amennyire én tudom, hányás segítségével tisztít, de ehhez elengedhetetlen a keverési arány pontos ismerete és a jól megszervezett szertartás, ami akár 2-3 órás is lehet. Ha nem megfelelő a szertartásvezető és a recept, beláthatatlan következményeket okozhat. A használója a hallucináció rabjává válhat, a tudatmódosulás során elvesztheti az énképét" – árulta el a sámán a Blikknek.

"Ez a növény kapcsolatot teremt a szellemvilággal. Ha nem volt megfelelő a szertartásvezető, és nem volt felvilágosítva a használója, a hölgy láthatott és érezhetett olyat, ami miatt menekülni akart a helyszínről. Örüljön, hogy ennyivel megúszta, a szellemvilágot nem lehet ész nélkül bolygatni" – tette hozzá Csaba, aki szerint itthon nagyon kevesen használják ezt a szert.

"A magyar népnek is megvan a saját pszichoszere, az ayahuascát inkább a világ másik oldalán használják, ott tudják precízen elkészíteni a főzetet. Itthon nem ismerik, hogyan kell összerakni. Sokan nevezik magukat sámánnak, név szerint nem ismerem a hölgyet, de elképzelhető, hogy már találkoztunk" - zárta le a sámán.