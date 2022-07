A Valmar duo Marics Petije egy hónapos pihenőre kényszerült, mivel a hangszálain csomók keletkeztek. Bár orvosai szigorú pihenésre ítélték, és még azt is elmondták neki, hogy ha nem vigyáz magára, műtét is várhat rá, néhány koncertet mégis kénytelenek voltak bevállalni , hiszen már nem tudták lemondani őket.

Ahogy korábban mi is megírtuk, a Valmarnak tíznél is több koncertet kellett lemondania, hogy Peti pihentethesse a hangját. Most azonban letelt az egy hónap, és újult erővel vetették bele magukat a fesztiválozásba.

"Sajnos, nem igazán sikerült az elmúlt egy hónapban vigyáznom a hangomra, mert ahogy felálltunk a színpadra, elfelejtettük, hogy mit ígértünk magunknak" – utalt vissza Marics Peti a még korábban megtartott koncertjeikre.

Hozzátette, szerencsére így is hatásos volt a pihenő, és elmúltak a gyulladásos csomók. Azonban továbbra is oda kell figyelnie magára, mert ha ismét megerőlteti a hangját, bármikor újra jelentkezhet a probléma. Kérdés, hogy ennyi koncert mellett ez hogyan fog sikerülni.

"Eszméletlen sok bulink van a nyárra, jövőre ezt negyedeljük. Zenekarral nem is lehetne ennyit bírni. Volt olyan, hogy elgondolkodtunk a playbacken, de nem tudjuk megállni, hogy ne énekeljünk, a buli sem lenne olyan, szóval a playback nem jöhet szóba. Ennyi erővel csináljunk közönségtalálkozót" – mondta a Blikknek az énekes.