Az énekesnő most megható részleteket osztott meg a ceremóniával kapcsolatban, melyre három hónappal a második lánykérés után került sor.

Megcsináltuk! A szerelem szép, jóságos és a jelek szerint rendkívül türelmes – még húsz év elteltével is – írta az 52 esztendős popdíva On The JLo nevű hírlevelében, melyet már Mrs. Jennifer Lynn Affleckként szignált. J.Lo szívhez szóló üzenetéhez számos exkluzív fotót mellékelt, melyeken többek között az esküvőt megelőző készülődés közben látható. Lencsevégre kapták továbbá Ben fürdőszobai tollászkodását, illetve több bensőséges hangulatú szelfi is a csatolmányba került. A képeket a Daily Mail cikkében tekintheted meg.