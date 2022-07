Tudod, mi a közös Nicole Kidmanban, Kim Kardashianben és Elon Muskban? Nyilvánvaló, hogy mindhárman híresek, de most nem erre gondoltunk. Gyermekeiket béranya hordta ki, történetük pedig nem számít ritkaságnak Hollywoodban.

Különböző okai lehetnek annak, hogy a hírességek béranya segítségével alapítanak családot. Ők is emberek, velük is előfordulhat, hogy nem találják a megfelelő partnert, vagy meddőséggel küszködnek. Kim Kardashian például sosem titkolta, hogy két gyermekét is béranya hordta ki, és egyre több híresség beszél arról, miért fogadtak béranyát.

Grimes és Elon Musk

Grimes március 10-én árulta el a Vanity Fairnek, hogy 2021 végén megszületett Elon Muskkal közös, második gyermeke. A kicsit béranya hordta ki. Grimes azt is elmondta, hogy több gyereket szerettek volna, de a kisfiukkal való terhessége nem volt problémamentes, ezért veszélyes lett volna számára még egy babát kihordani.

Nick Jonas és Priyanka Chopra

Priyanka Chopra és Nick Jonas első gyermeke 2022 januárjában született. A baba érkezését az Instagramon jelentették be, de nem árultak el róla semmit. A TMZ derítette ki, hogy egy kislány érkezett a családba, és béranya hordta ki. Sajtóértesülések szerint Nick és Priyanka a rengeteg munka miatt döntött úgy, hogy béranyát fogad. Sok időt töltöttek távol egymástól, így nem tudták összehozni, hogy az ovuláció idején pont együtt legyenek, és a baba megfoganhasson.

Kim Kardashian & Kanye West

Kim az első két terhességénél méhlepény-tapadási rendellenességben szenvedett, ezért a harmadik és negyedik gyermek megszületéséhez béranya segítségét kérte. Az üzletasszonyt egyébként frusztrálta, hogy nem tudja maga kihordani a gyermekeit: a terhesség alatt igyekezett minél több időt tölteni a béranyával.

Jimmy Fallon és Nancy Juvonen

Jimmy Fallon amerikai humorista és felesége, Nancy Juvonen mindkét gyermeke béranya segítségével született 2013-ban és 2014-ben. Minden lehetséges módot megpróbáltak, hogy Nancy teherbe essen, de nem sikerült, így számukra csak ez az út maradt. Öt év próbálkozás után döntöttek úgy, hogy béranyát fogadnak.

George Lucas és Melody Hobson

George Lucas filmrendező és felesége, Melody Hobson lánya, Everest 2013 augusztusában született, sajtóértesülések szerint béranyától. Everest Lucas negyedik gyermeke, aki három örökbefogadott testvér mellé érkezett. A pár hivatalosan sosem erősítette meg, hogy béranyát fogadtak volna.

Nicole Kidman és Keith Urban

Nicole Kidman és Keith Urban második közös gyermeke, Faith Margaret 2010 december 28-án látta meg a napvilágot; béranya hozta világra. Testvérét, Sunday Rose-t 2008-ban még Kidman szülte meg. Kidmannek két örökbefogadott gyermeke is van exférjétől, Tom Cruise-tól.

Tyra Banks és Erik Asla

Tyra Banks 2016 januárjában lett édesanya, amikor kisfiát, York Banks Aslát világra hozta egy béranya. Az America's Next Top Model tehetségkutató megálmodója éveken keresztül próbálkozott mesterséges megtermékenyítéssel, ám nem jártak sikerrel. Fia születését valóságos csodának nevezte.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker 2002-ben adott életet első gyermekének, James Wilkie Brodericknek, hét évvel később pedig ikerlányokkal bővült a család. A hírt közleményben tudatták, mely így szólt:

„Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick boldogan várják ikerlányaik születését, akik egy béranya nagylelkű segítségével jönnek világra. Az egész család nagyon boldog!"

Marion Loretta Elwell Broderick és Tabitha Hodge Broderick 2009 júniusában érkezett.

Ellen Pompeo és Chris Ivery

A Grace Klinika sztárja, Ellen Pompeo saját maga hozta világra első gyermekét, Stella Lunát, ám második és harmadik gyermeke születéséhez béranya segítségét kérte. Sienna May 2014 október 2-án látta meg a napvilágot, kisfiuk, Eli Christopher pedig 2016 december 29-én született. Pompeo nyíltan vállalja, hogy nem ő hordta ki gyermekeit: több, béranyákról szóló megható idézetet is megosztott az elmúlt években.