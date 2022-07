Borbély Alexandra és Nagy Ervin június 17-én jelentették be, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek, ráadásul kapásból halmozzák is az élvezeteket, hiszen a színésznő ikerlányokkal várandós. A színésznő korábban elmondta: annyira meglepődött, hogy majdnem lefordult az ágyról, amikor megtudta, hogy ikreket hord a szíve alatt, de Ervin is meglepődött. "Azt mondtam az elejétől kezdve Ervinnek, hogy ha őt a jó Isten meg akarja tréfálni, lányai lesznek, méghozzá kettő, ami valóra vált" - mesélte korábban Alexandra, aki most egy cuki fotót osztott meg férjéről. "Elkezdődtek a kis csajok énekórái" - írta a képhez, amit ide kattintva tudsz megnézni.