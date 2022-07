Nemcsak a sztárszakítások, hanem a híres esküvők száma is rendre gyarapszik idén. Múlt héten az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, valamint kedvese is kimondta a boldogító igent, méghozzá egy olyan helyen, amely igencsak felkapott lett a hazai hírességek körében.

Az esküvőről először nem is az érintettek posztoltak, hanem a násznép egyik tagja, Puskás-Dallos Bogi, így az énekesnő buktatta le a fiatal szerelmeseket. A nagy napnak a Nyíregyháza közelében fekvő Birin található Le Til Kúria adott otthont, ahol az utóbbi időben Rácz Jenő, valamint Dobó Ági is esküvőjét ünnepelte.

Gyurta Dani és Iszak Eszti esküvőjén azonban nemcsak a helyszín, hanem a társaság is különleges volt. A fiatal pár boldogságán ugyanis több ismert ember, köztük sportolók is osztoztak. Ott volt Gyurta Dani testvére, Gergely, valamint az olimpiai bajnok legenda, Hosszú Katinka is.

Az esküvő részleteiről ide kattintva olvashatsz.