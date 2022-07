Idén júniusban derült ki, hogy több mint tíz év után külön utakon folytatja a sztárpár, Zámbó Jimmy fia és szerelme. A fiatalok az elmúlt tíz évben már többször is szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz, ez a mostani viszont végleges döntésnek tűnt.

Krisztián és kedvese, Zsuzsika már az esküvőt tervezték, ezért is lepte meg a rajongókat, hogy a tervek ellenére mégis a különválást választották. Eleinte nem részletezték az okokat, csak később derült ki, hogy a gyerekvállalás volt az egyik olyan kérdés, amelyben nem értettek egyet. Krisztián gyereket szeretett volna, párja azonban másként gondolta.

A páros most mégis közös fotót tett közzé, a poszthoz pedig semmilyen megjegyzést nem fűztek. A rajongók szemében felcsillant a remény, ugyanis a vidám képek alapján azt gondolhatják, hogy kibékült Krisztián és Zsuzsika és mint az elmúlt tíz évben többször, most is sikerül megmenteniük a kapcsolatukat.