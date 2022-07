Natalie Portman

Natalie Portman azok közé a hírességek közé tartozik, akik a karrierjük kezdete óta óvják a magánéletüket a nyilvánosság elől. A színésznő először 1999-ben a Stars Wars I. rész – Baljós árnyak című filmben tűnt fel a nagyközönség előtt. Privát életéről azóta is csupán annyit lehet tudni, hogy Portman Benjamin Millepieddel alkot egy párt. Azt soha nem erősítették meg nyilvánosan, hogy házastársak lennének, illetve két gyermeküket, Alephet és Améliát is a rivaldafénytől elzárkózva nevelik. 2018-ban a The Guardiannek nyilatkozott arról, hogy számára fontos, hogy a szakmai és a privát élete teljes mértékben elhatárolódjon egymástól.

"A szakmámmal együtt jár, hogy az emberek megismernek, mindent tudni akarnak rólam. A magánéletem azonban csak az enyém, ahol nyugodt életet élhetek a családommal, a barátaimmal." Portman annyira óvja a privát életét, hogy egyik közösségi oldalon sincs jelen.

Matt Damon

Érdekes, hogy vannak olyan sztárok, akiknek a szakmai pályája nagyon hasonló, a való életben nemcsak kollégák, hanem nagyon jó barátok is, mégis más véleményen vannak arról, hogy milyen szinten engedik be a sajtót az életükbe. Erre a legjobb példa Ben Affleck és Matt Damon esete. Mindkét színész bostoni születésű, gyerekkoruk óta nagyon jó barátságot ápolnak egymással. A sikert és a világszintű ismertséget a Good Will Hunting című film hozta meg számukra, amelynek forgatókönyvét a Damon és Affleck írta, valamint a főszerepet is ők játszották. Ezt követően hamar felfelé ívelt mindkettejük karrierje, a rivaldafényt azonban teljesen ellentétesen kezelték az elmúlt években. Míg Affleck magánélete fontos és kevésbé fontos aspektusait is megosztja a nyilvánossággal, addig Damon mindig szűkszavúan fogalmaz a privát életével kapcsolatban. Arról már mesélt, hogyan ismerkedett meg feleségével, Lucianával, de egyéb részleteket soha nem árult el nyilvánosan a családjáról. A közösségi oldalakon sincs jelen, van egy privát Instagram-fiókja, mindössze 75 követővel, amit arra használ, hogy kapcsolatban maradjon a barátaival szerte a világban.

Leighton Meester

A sors furcsa fintora, hogy miközben Leighton Meester a Gossip Girl című tinédzserdrámában szerzett hírnevet, amelyben a szereplők magánélete és legsötétebb titkai voltak fókuszban, addig a színésznő a való életben Hollyywood egyik legcsendesebb játékosa, akinek magánéletéről aligha tudni valamit. Mindezek ellenére rengetegen kíváncsiak a színésznőre és annak ellenére is állandó érdeklődés övezi a személyét. 2013-ban egy interjúban azt nyilatkozta: rendkívül szórakoztatónak találja, hogy próbálja a sajtó lépten-nyomon követni minden lépését; bármennyire is nevetséges pletykák keringenek róla néha, ez őt egyáltalán nem bosszantja, teljes mértékben ki tudja zárni ezeket.

Dave Chappelle

A népszerű komikus már megannyi alkalommal bebizonyította, hogy egyáltalán nem okoz számára gondot nagy tömeg előtt, a színpadra kiállva megosztani a véleményét és a meglátásait bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Már csak a szakmájából kifolyólag is nagyon szókimondó emberről van szó, azonban a magánéletét rendkívül óvja a nyilvánosság elől. Amikor éppen nem forgat vagy turnézik, akkor Ohioban pihen 20 éves feleségével, Elaine-nel és három gyermekükkel, Sulaymannel, Ibrahimmal és Sanaával. Olyannyira ritkán ad bármilyen típusú interjút, hogy amikor legutóbb leült beszélgetni David Letterman-nel a „My Next Guest Needs No Introduction" című Netflix-sorozat kapcsán, óriási médiafigyelmet kapott. Az interjúban Chappelle elmondta, hogy szereti, hogy a munkájának köszönhetően ismerik és szeretik az emberek, azonban a hírnév árnyoldalaival képtelen békét kötni. Úgy gondolja, hogy neki egy feladata van, hogy jól végezze a dolgát és megnevettesse a közönséget. Az, hogy mi zajlik otthon a négy fal között, az már csakis rá és a családjára tartozik.

Kate Winslet

Amikor a Titanic című világsikerű film a mozikba került mindenki arra volt kíváncsi, hogy vajon Kate Winslet és Leonardo Dicaprio között a vászonon megjelenő kémia az életben is ugyanannyira erős, mint Jack és Rose között. Bár mindig is tagadták, hogy bármiféle bensőséges kapcsolat alakult volna ki közöttük, a bulvársajtó hosszú évek után, még napjainkban is képes összeboronálni őket. Annak ellenére, hogy az elmúlt években több alkalommal is megerősítették, hogy pusztán nagyon jó baráti viszonyt ápolnak egymással. Winslet számára, aki nagyon zárkózott a magánéletét illetően, még jól is jön a sok pletyka, mert így kellően elvonják a figyelmet a valódi kapcsolatairól.

A brit színésznő eddig háromszor állt oltár elé, legutóbb Richard Branson unokaöccsével, Edward Abel Smith-szel fogadtak örök hűséget egymásnak. Winslet három gyermeket nevel, de erről kevesen tudhatnak azok, akik még mindig az várják, hogy Rose és Jack a való életben is egymásra találjon. Korábban a színésznő azt nyilatkozta, hogy nagyon elégedett azzal, hogy senki nem tudja igazán, mi történik a privát életében.

"Senki sem tudja igazán, hogy az első házasságom miért ment tönkre, senki sem tudja, hogy a második miért ért véget. És én nagyon büszke vagyok erre" – jelentette ki Kate.