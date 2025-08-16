A 67 éves színésznő most először beszélt szörnyű gyerekkoráról egy döbbenetes interjúban. Sharon Stone anyai nagyapja az egész családot mind fizikailag, mind lelkileg folyamatosan bántalmazta.

Rettegésben élt Sharon Stone

Forrás: Getty Images Europe

Sharon Stone elmenekült a mérgező környezetből

Sharon Stone állítása szerint az anyja életében nem volt olyan nap, amikor ne érte volna zaklatás, ami szinte mindig tettlegességig fajult, de őt és a testvéreit is rendszeresen bántalmazták. A történtek a színésznő és édesanyja kapcsolatára is árnyékot vetettek, csupán a színésznő felnőtt korában sikerült tisztázniuk a múltat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a színésznő már fiatalon elszakadt a nagyapjától, mert már korán megértette, hogy el kell menekülnie a mérgező környezetéből. Ennek köszönhetően neki nem kellett ugyanazokat a borzalmakat átélnie, mint édesanyjának, bár nehéz gyermekkorának súlyát egész életében hordozni fogja.

Sharon Stone mindig is kiállt a családon belüli erőszak áldozataiért, mióta pedig ennyire megnyílt, példát állít minden bántalmazottnak, hogy merjenek lépni a saját mentális egészségük érdekében.