A 67 éves színésznő most először beszélt szörnyű gyerekkoráról egy döbbenetes interjúban. Sharon Stone anyai nagyapja az egész családot mind fizikailag, mind lelkileg folyamatosan bántalmazta.
Sharon Stone állítása szerint az anyja életében nem volt olyan nap, amikor ne érte volna zaklatás, ami szinte mindig tettlegességig fajult, de őt és a testvéreit is rendszeresen bántalmazták. A történtek a színésznő és édesanyja kapcsolatára is árnyékot vetettek, csupán a színésznő felnőtt korában sikerült tisztázniuk a múltat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a színésznő már fiatalon elszakadt a nagyapjától, mert már korán megértette, hogy el kell menekülnie a mérgező környezetéből. Ennek köszönhetően neki nem kellett ugyanazokat a borzalmakat átélnie, mint édesanyjának, bár nehéz gyermekkorának súlyát egész életében hordozni fogja.
Sharon Stone mindig is kiállt a családon belüli erőszak áldozataiért, mióta pedig ennyire megnyílt, példát állít minden bántalmazottnak, hogy merjenek lépni a saját mentális egészségük érdekében.
