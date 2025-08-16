Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családon belüli erőszak Sharon Stone zaklatás
Life.hu
2025.08.16.
A 67 éves színésznő a gyerekkoráról beszélt. Sharon Stone elmondta, nagyapja az egész családot rettegésben tartotta.

A 67 éves színésznő most először beszélt szörnyű gyerekkoráról egy döbbenetes interjúban. Sharon Stone anyai nagyapja az egész családot mind fizikailag, mind lelkileg folyamatosan bántalmazta.

Rettegésben élt Sharon Stone
Rettegésben élt Sharon Stone
Forrás: Getty Images Europe

Sharon Stone elmenekült a mérgező környezetből

Sharon Stone állítása szerint az anyja életében nem volt olyan nap, amikor ne érte volna zaklatás, ami szinte mindig tettlegességig fajult, de őt és a testvéreit is rendszeresen bántalmazták. A történtek a színésznő és édesanyja kapcsolatára is árnyékot vetettek, csupán a színésznő felnőtt korában sikerült tisztázniuk a múltat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a színésznő már fiatalon elszakadt a nagyapjától, mert már korán megértette, hogy el kell menekülnie a mérgező környezetéből. Ennek köszönhetően neki nem kellett ugyanazokat a borzalmakat átélnie, mint édesanyjának, bár nehéz gyermekkorának súlyát egész életében hordozni fogja.

Sharon Stone mindig is kiállt a családon belüli erőszak áldozataiért, mióta pedig ennyire megnyílt, példát állít minden bántalmazottnak, hogy merjenek lépni a saját mentális egészségük érdekében.

@life.hu_official

Sharon Stone nagyapja az egész családot rettegésben tartotta A 67 éves színésznő megrázó részleteket osztott meg a gyermekkoráról. #life #SharonStone #bántalmazás #gyerekkor

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu