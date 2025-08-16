Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tudtad, hogy az Addams Familyt egy valódi családról mintázták? Ők voltak az igazi galádok

wednesday addams family Morticia Addams
Bába Dorottya
2025.08.16.
Wednesday és sötét pereputtya groteszk, mégis szerethető. A gót, fekete humort talicskával szállító Addams Family azonban nem a puszta képzelet szüleménye, egy valódi családról mintázták.

Bebetonozta magát a popkultúrába a természetfeletti gótikus család, ahol még a tej is fekete. A közel évszázados múltú franchise mindig képes a megújulásra, melyet a második évadával visszatérő Wednesday-sorozat is remekül példáz. Azonban a groteszk humor, sötét díszletek mögött egy valódi történet húzódik ugyanis a galád család nem puszta fikció. Ismerkedjünk meg az igazi Addams Familyvel!

Az eredeti Addams Family adaptáció
Az Addams Familyt egy valódi család inspirálta.
Forrás: The Chronicle Collection

Képregényből a mozivászonra – Az Addams Family rövid története

A New Yorker magazin hasábján 1938-ban megjelent egy képregény egy vagyonos, különc családról, akik mintha egy horrorkastélyból csöppentek volna a valóságba. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy ezzel az egyik legjövedelmezőbb franchise alapjait rakták le, mely számos adaptációt él meg és elismerő helyet vív ki magának a popkultúrában.

Első ízben 1964-ben került képernyőre az Addams Family, ami görbe tükröt mutatott az akkori, jellemzően toxikus családmodellt bemutató sitcomoknak.

A következő évtizedekben további sikeres (és kevésbé sikeres) adaptációk követték a sorozatot, melyek közül az 1991-es Addams Family – A galád család a legkiemelkedőbb. Jelenleg pedig a Wednesday 2. évada tágítja a pereputty történetét, mely a morcos, de tűpontos megállapításai miatt szerethető lányt állítja a középpontba.

A sötét család eredetileg a modern társadalom és családmodell kifigurázására született, sikerének egyik kulcsa az, hogy mindig képes alkalmazkodni az aktuális társadalmi problémákhoz. Ennél is érdekesebb, hogy az Addams Familyt egy nagyon is létező famíliáról mintázták.

Gyerekkor a temetőben: az eredeti Addams Family

Az eredeti képregények megalkotója, Charles Addams saját családi életéből merített ihletet. Gomez és Morticia Addams nem csak személyiségükbe, de külső tulajdonságaikban is hasonlítottak a házaspárra. A képregényrajzoló és felesége, Barbara Jean Day közti túlfűtött románc adta a gótikus házaspár alapját.

Az eredeti Addams Family
Charles  Addams és Barbara Jean Day, az eredeti Addams Family.
Forrás: Bettmann

Érdekes adalékinformáció, hogy a nőcsábász hírében álló Addams korábban Jackie Kennedyvel és Greta Garbóval is kikezdett.

A sötét, természetfeletti tematikát pedig az író gyerekkori élményei ihlették, ugyanis gyerekként biciklizés, építőkockázás helyett a temetőket járta rendszeresen, hogy a halálról elmélkedjen. Fekete humora végül egyetemi évei után is vele maradt, mely végül írói védjegyévé vált.

Egyedül a  gyerek karakterek voltak kitaláltak, mivel a házaspár sohasem vállalt gyereket. Ez végül a házasság végét jelentette és Maga Charles Addams nem akart családot, mely a képregények gyerek-ábrázolásaiból is kitűnik.

Addams-lak az Elm utcában

Nem csak az Addams Family, de gótikus kúriájuknak is valós volt az inspirációja. Ugyanis Charles Addams egy ízben betört egy New Jersey államban található viktoriánus kúriába egy Westfield nevű településen, mely történetesen az Elm utcában volt. Az írót annyira lenyűgözte az épület, hogy erről mintázta a galád család rezidenciáját.

Képregénye első tévés adaptációja kevésbé nyűgözte le: meglátása szerint az 1962-es sitcom karakterei túlságosan is kedvesre sikerültek.

Az alapanyaghoz közelebb álló 1991-es film premierjét sajnos már nem élhette meg, de az is érdekes felvetés, hogy vajon a Wednesday-sorozathoz mit szólna. 

