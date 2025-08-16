Tudtad, hogy az Addams Familyt egy valódi családról mintázták? Ők voltak az igazi galádok

Bebetonozta magát a popkultúrába a természetfeletti gótikus család, ahol még a tej is fekete. A közel évszázados múltú franchise mindig képes a megújulásra, melyet a második évadával visszatérő Wednesday-sorozat is remekül példáz. Azonban a groteszk humor, sötét díszletek mögött egy valódi történet húzódik ugyanis a galád család nem puszta fikció. Ismerkedjünk meg az igazi Addams Familyvel!
A New Yorker magazin hasábján 1938-ban megjelent egy képregény egy vagyonos, különc családról, akik mintha egy horrorkastélyból csöppentek volna a valóságba. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy ezzel az egyik legjövedelmezőbb franchise alapjait rakták le, mely számos adaptációt él meg és elismerő helyet vív ki magának a popkultúrában.
Első ízben 1964-ben került képernyőre az Addams Family, ami görbe tükröt mutatott az akkori, jellemzően toxikus családmodellt bemutató sitcomoknak.
A következő évtizedekben további sikeres (és kevésbé sikeres) adaptációk követték a sorozatot, melyek közül az 1991-es Addams Family – A galád család a legkiemelkedőbb. Jelenleg pedig a Wednesday 2. évada tágítja a pereputty történetét, mely a morcos, de tűpontos megállapításai miatt szerethető lányt állítja a középpontba.
A sötét család eredetileg a modern társadalom és családmodell kifigurázására született, sikerének egyik kulcsa az, hogy mindig képes alkalmazkodni az aktuális társadalmi problémákhoz. Ennél is érdekesebb, hogy az Addams Familyt egy nagyon is létező famíliáról mintázták.
Az eredeti képregények megalkotója, Charles Addams saját családi életéből merített ihletet. Gomez és Morticia Addams nem csak személyiségükbe, de külső tulajdonságaikban is hasonlítottak a házaspárra. A képregényrajzoló és felesége, Barbara Jean Day közti túlfűtött románc adta a gótikus házaspár alapját.
Érdekes adalékinformáció, hogy a nőcsábász hírében álló Addams korábban Jackie Kennedyvel és Greta Garbóval is kikezdett.
A sötét, természetfeletti tematikát pedig az író gyerekkori élményei ihlették, ugyanis gyerekként biciklizés, építőkockázás helyett a temetőket járta rendszeresen, hogy a halálról elmélkedjen. Fekete humora végül egyetemi évei után is vele maradt, mely végül írói védjegyévé vált.
Egyedül a gyerek karakterek voltak kitaláltak, mivel a házaspár sohasem vállalt gyereket. Ez végül a házasság végét jelentette és Maga Charles Addams nem akart családot, mely a képregények gyerek-ábrázolásaiból is kitűnik.
Nem csak az Addams Family, de gótikus kúriájuknak is valós volt az inspirációja. Ugyanis Charles Addams egy ízben betört egy New Jersey államban található viktoriánus kúriába egy Westfield nevű településen, mely történetesen az Elm utcában volt. Az írót annyira lenyűgözte az épület, hogy erről mintázta a galád család rezidenciáját.
Képregénye első tévés adaptációja kevésbé nyűgözte le: meglátása szerint az 1962-es sitcom karakterei túlságosan is kedvesre sikerültek.
Az alapanyaghoz közelebb álló 1991-es film premierjét sajnos már nem élhette meg, de az is érdekes felvetés, hogy vajon a Wednesday-sorozathoz mit szólna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.