Peter Šrámek régóta szingli, ám lehet, hogy ennek most vége. Horvátországi nyaralásán, egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy fiatal lánnyal, akivel az éjszakát is együtt töltötték. Vajon lesz folytatás?

Bár a fiatal énekes állítja, hogy ez most nem a romantika ideje az életében, a Bors egyik olvasója a saját szemével látta, hogy a Csináljuk a fesztivált! győztese nagyon is keresi a lányok társaságát. Eleinte több lányt is látott körülötte, de végül csak egy maradt, akivel meg is csókolták egymást, azután már csak azt vette észre, hogy mindketten eltűntek a szórakozóhelyről.

A Bors megkereste az énekest, aki túlzásnak érzi, hogy még a nyaralásán is fotózgatják és a sajtótól hívogatják emiatt.

"Igen, buliztam és igen, jól éreztem magam egy lány társaságában, akit aznap este ismertem meg! Remélem, azért ez nem baj!?" - fakadt ki Peter Srámek, majd már sokkal nyugodtabb hangnemben

azt is elárulta, hogy ettől függetlenül továbbra is szingli, és ez egészen addig így is marad, amíg "le nem tarolja a szerelem".

"De azt is hozzáteszem, hogy meg fogom tartani magamnak a magánéletem részleteit, egészen addig, amíg stabil lábakon nem áll majd a kapcsolatom. Hogy mi történt Horvátországban a buli után, az csak rám és arra a lányra tartozik" - zárta le a beszélgetést Šrámek, akit nemrég letartóztattak klipforgatás közben Törökországban.