A nyári melegben sokaknak gondot okozhat, mit is vegyenek fel, amiben nem sülnek meg, de ami előnyösen is áll rajtuk. Ilyenkor remek választás lehet egy "egyberuha"! Bár sokan nem kedvelik a klasszikus, egybeszabott ruhákat, higgyük el, ma már olyan sokféle fazonban és stílusban kaphatóak, hogy biztosan mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelőt.

Az egyberuha (értsd: egybeszabott ruha) egy igazi jolly joker a nyári szezonban, hiszen lehet lenge, testhez álló, elegáns, sportos, mini, maxi, midi, viselhetjük szandállal, körömcipővel, sportcipővel és egészen biztos, hogy találunk olyat, ami még szebbnek mutatja az alakunkat, a kellő kiegészítőkkel pedig nagyon stílusos viselet tud lenni.

Sportos

A ruha szó hallatán a legtöbbek fejében valami virágos, fodros csoda jelenik meg – ettől pedig sok mindenkit még a hideg is kiráz. Pedig nem minden ruha olyan, mint egy cukorsziruppal leöntött vattacukor, így akkor sem kell lemondanunk erről a viseletről, ha éppen a sportos stílus áll hozzánk a legközelebb.

Rohangálós

Nyáron nincs is kényelmesebb, ha egész nap rohangálni kell a városban, ügyet intézni,vagy gyorsan elszaladni a gyerekkel a játszótérre, mint egy egyberuha. Reggel csak felkapjuk és már indulhatunk is. Nem kell a színben, mintában, fazonban megfelelő alsók és felsők között válogatni, így akkor is nagyon praktikus, ha éppen késésben vagyunk.

Kislányos

Aki kedveli a kislányos stílust, az mindenképpen szerezzen be néhány aranyos egyberuhát. Ezek általában derékban szabott, A vonalú szoknyával rendelkező darabok, masnikkal, fodrokkal vagy éppen puffos ujjal. Ennél a típusnál arra érdemes figyelni, hogy ne vigyük túlzásba a dolgot, mert egy bizonyos kor után a túl kislányos megjelenés nem a cuki, hanem inkább a ciki kategóriába esik. Szóval, csak mértéktartóan!

Csajos

A cuki helyett választhatjuk a megkapó outfitet is, azt, amikor mások szinte képtelenek levenni a szemüket rólunk, olyan találó, önazonos és csinos a megjelenésünk. Ehhez persze jól kell ismernünk az adottságainkat és azt, hogy miben vagyunk igazán magabiztosak – mert ez a kulcsa annak, hogy ellenállhatatlanok legyünk. Egy jó egyberuha ebben sokat segíthet.

Szexi

Egy romantikus vacsorához, egy csajos estéhez vagy egy jó bulihoz a legmegfelelőbb öltözet egy szexi egyberuha. A szexit természetesen mindenki másképp értelmezi, így nem kell feltétlenül egy mélyen dekoltált minire asszociálnunk – ami különben is inkább közönséges, mint szexi. Akárcsak a kislányos stílusnál, itt is érdemes kerülni a túlzásokat, így a rövid ruha felül legyen zártabb, míg a mélyen dekoltált inkább hosszabb szoknyarészű.