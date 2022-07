Horváth Éva és Laky Zsuzsi régóta barátnők. A gyönyörű modell, és a korábbi szépségkirálynő a minap közös fotót posztoltak, és Éva elmesélte a követőinek, hogy régebben rengetegen mondták, mennyire hasonlítanak egymásra, sőt, sokan össze is tévesztették őket az utcán. Emellett arra is kitért, hogy számára még ma is Laky Zsuzsi a legszebb nő.

"Nemcsak azért, mert Ő Európa legszebb hölgye, hanem mert egy fantasztikus személyiség, anya és feleség egyben!"

Azt kérdezte a követőitől, szerintük is hasonlítanak-e egymásra, a válaszok pedig nem sokáig várattak magukra.

"Szépek vagytok, és példás anyukák"

-írta az egyik hozzászóló, egy másik pedig így fogalmazott:

"Laky Zsuzsi nagyon szép, Horváth Évàn már làtszik a kor rendesen."

Éva nem hagyta válasz nélkül a rosszalló kommenteket, és elárulta, hogy épp az ilyen rosszindulatú emberek miatt élnek Balin, ott ugyanis szegények az emberek, de mindenki kedves. Egy másik hölgynek, aki azt írta, hogy sajnos látszik rajtuk az idő múlása, azt írta Éva, hogy ők vállalják az arcukat, és eszükben sincs szépítő applikációkat használni.