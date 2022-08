A látássérült énekesnő hiába él boldog párkapcsolatban, fél a gyermekvállalástól.

"Anyának lenni óriási felelősség. Ha belegondolok, olyan labilis a világunk, nem mernék gyerekeket vállalni ebben a bizonytalan létben. De persze, tudom: az egész családom mellettem állna egy ilyen szituációban, úgy, ahogyan a jövendőbeli apuka is. Gergővel is beszéltünk már erről, de még fiatal a kapcsolatunk, és mi is fiatalok vagyunk a családalapításhoz. Félnék, hogy nem látom, mit csinál, azt mondják, a gyereknevelés egyébként is egy vakrepülés" – mondta a Borsnak. Hozzátette, szerelme megérti az aggodalmait, és nem is erőltet rá semmit.

"Úgy érzem, nem lenne fair, hogy éppen az anya nem láthatja a baba kis arcocskáját, ahogy változik, ahogy rámosolyog, az első lépéseket. Igazságtalannak érezném a dolgot" – vallotta be az énekesnő.