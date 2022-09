Mióta az autó bárki számára elérhetővé vált, státuszszimbólum lett a megszerzése és a birtoklása. Sokak szerint az autó megmutatja, kik is vagyunk valójában: mennyit keresünk és hol állunk a társadalmi ranglétrán, milyen az ízlésünk és mennyire vigyázunk az értékeinkre. Nem mellesleg a személyiségünk is megmutatkozik a vezetési stílusunkban.

Az emberek egy része azonban nem vezet, vagy soha nem is ült a volán mögött, vagy lemondott az autózás kényelméről. Környezettudatosság és anyagi kérdések is állhatnak a háttérben, de vannak olyanok, akik pusztán rettegnek a vezetéstől. A hírességek közül többen sem rendelkeznek jogsival, és így már érthető, miért közlekednek mindenhova sofőri kísérettel.

David Attenborough

Elsőre akár azt is gondolhatnánk, hogy a legendás természettudós a környezetszeretet miatt nem szerezte meg a vezetői engedélyt. David Attenborough saját elmondása szerint azért nem tette le a vizsgát, mert egyszerűen utálja a vezetést. Fiatalkorában két évig a Királyi Haditengerésztnél szolgált, sikerműsorait készítve bejárta a világ legkülönbözőbb helyeit, de több mint nyolc évtized alatt egyszer sem ült a volán mögé.

Ricky Gervais

A csípős humoráról ismert brit komikus nem ért az autókhoz, sőt magát ideges utasnak is tartja. Gyakran lecsúszik nála egy-két pohár ital, ilyenkor pedig ha tehetné, akkor sem ülne autóba. Ricky Gervaist ma sofőr viszi mindenhova, de régen, mielőtt híres lett volna, főként metróval utazott, mivel azt tartotta a közlekedés legkényelmesebb módjának.

Mariah Carey

A karácsonyi dalok koronázatlan királynője ma már csak egy valamit vezethet: a slágerlistákat. Mariah Carey ugyanis azon hírességek táborát erősíti, akiknek nincs érvényes jogosítványa. Ellentétben a fenti celebekkel, az énekesnő egyszer már letette a vezetői vizsgát, de hagyta lejárni a jogsiját, mint mondja, mindenkinek jobb, hogy nem ül a volán mögé. Mariah ennek ellenére szép autógyűjteménnyel büszkélkedhet, ugyanis korábbi férje, Nick Cannon luxusjárgányokkal lepte meg kedvesét. Egy Porsche, egy Mercedes és a híres Rolls-Royce Phantom is ott áll a garázsában.

Robbie Williams

A Take That egykori tagja, aki szólóénekesként is sikeres karriert futott be, nem rendelkezik jogosítvánnyal. Carey-hez hasonlóan neki is van több járműve, melyeket pályája csúcsán vásárolt. Így került a parkolójába egy Ferrari, egy Mercedes és egy Aston Martin is. Robbie Williams azzal magyarázta a jogsimentes életét, hogy Londonban nem látta szükségét egy autónak. A nagyvárosban borzalmas a forgalom és ezért inkább taxival közlekedett. Az évek múltával, felnőve sem döntött úgy, hogy leteszi a vizsgát.

Kate Beckinsale

A brit színésznő és modell többször is megpróbálta megszerezni a vezetői engedélyt, de minden alkalommal elbukott. A sorozatos kudarcok hatására letett arról, hogy jogosítványa legyen, de ez sem akadályozta meg abban, hogy fenti társaihoz hasonlóan összegyűjtsön néhány szép autót.

+1: II. Erzsébet

A lista kakukktojása a nemrég elhunyt brit királynő. II. Erzsébetnek nem volt jogosítványa, ugyanis személy szerint nem kellett azt kiváltania. A brit törvények alapján a vezetői engedély a királyi címhez tartozik, így bárki is viseli a koronát, automatikusan megszerzi vele a jogsit is. Ha tehát a király lemond, bukja ezt az okmányt is. II. Erzsébet azonban tudott vezetni, sőt sokáig saját autóval járta a birtokát.