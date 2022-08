Andrei Mangra már nagyon várja, hogy ismét a TV2 táncparkettjén táncolhasson. Az elmúlt időszakban minden idejét a tánctanításra fordította, elárulta, hogy jelenleg nem él párkapcsolatban, pedig már nagyon vágyna egy társra.

"Teljes gőzzel belevetettem magam a tánctanításba, ami nagyon sok energiámba kerül. Ráadásul most nem párokat oktatok, hanem egyéni táncosokat, ami teljesen más megközelítést igényel. Egyébként jelenleg szingli vagyok, és rá kellett jönnöm, hogy egyedül semmit sem szeretek csinálni. Utazni sem például, de semmilyen más programot.

Ezért minden energiámat a táncra és a tanításba fektettem. Sokat gondolkoztam azon, miért nem találok társra. Úgy vélem, nagyon nehezen engedek közel magamhoz másokat. Egy bizonyos határig könnyen megy az ismerkedés, de a legbelsőbb énemet nem tárom fel másnak. A csillagjegyem Halak, mi egyébként is elég zárkózottak vagyunk" – mesélte a Ripostnak Andrei, aki már nagyon várja a közös munkát Rékával.

"Szerintem nagyon erős pár leszünk. Réka profi, kitartó és nagyon szorgalmas. Már az első találkozásunkkor nagyon sokat beszélgettünk, megvolt köztünk az összhang, még autókázni is elmentünk. Visszatérve egy kicsit rám, igaz, hogy eltűntem, de a közeljövőben sokat fogtok hallani rólam, nagy dobással készülök" – magyarázta a Dancing with the Stars második évadának győztese.