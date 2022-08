A páros a festői szépségű Zakinthoszon nyaralt, ahonnan időnként meg is osztottak néhány képet és videót. Az utazás nem ment zökkenőmentesen: hol a kommentelők szidták Edina párját, amiért túlságosan kicsípte magát egy hajókirándulásra, hol G.w.M nyers megnyilvánulása verte ki a biztosítékot.

Edina nemcsak szerelmével, de később két gyermekével, édesanyjával és az egyik kolléganőjével is elutazott.

"Mind a két nyaralást néhány nap alatt szerveztem le. Márknak rengeteg fellépése van, ami miatt nehezebb tervezni, de sikerült Zakynthoson lefoglalnom egy last minute utazást négy napra. A gyerekeknek volt két hét szünetük ovi-bölcsi tekintetében, így az apukájukkal felosztottuk ezt az időszakot, Márkkal pedig úgy gondoltuk, hogy hasznosan töltjük azt az időt, amikor a kicsik nincsenek velünk. Abszolút tökéletesre sikerült a pihenés, de jó volt hazatérni, mert a gyerekek is nagyon hiányoztak, és a munka is várt már" – mesélte a Metropolnak Edina.

Az is kiderült, hogy Medox és Nina először ültek repülőgépen, amit mindketten nagyon élveztek.

"Jó volt együtt lenni, a kicsik is nagyon élvezték a nyaralást, a repülőgépen pedig elképesztően jól viselkedtek. Medinek annyira tetszett az az érzés, amikor felszállt a repülőgép, hogy felkiáltott: "Anya, ezt még egyszer!" – mesélte, hozzátéve, hogy a jövőben sokkal megengedőbb akar lenni magával szemben, ha pihenésről van szó, és sok-sok élményt szeretne adni gyermekeinek is.