Kulcsár Edina a stúdióból adott hírt magáról követőinek. Ebből akár még arra is lehet következtetni, hogy a volt szépségkirálynő hamarosan kiadja az új dalát.

Kulcsár Edina és G.w.M is a zenének köszönheti szerelmét, hiszen akkor melegedtek össze, amikor Edina első saját dalán dolgoztak. A szerelem azóta is tart, sőt, már hónapok óta tervben van az újabb zene, sőt, még közös számmal is készülnek a rajongóiknak, erre azonban mindeddig nem került sor.

Edina most 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben mutatta meg, hogy egy stúdióban tölti az idejét, így lehet, hogy hamarosan érkezik a meglepetés.