Az énekes már öt hete van szabadlábon, és azóta igyekszik kihasználni ezt az időt, már amennyire a bokájára szerelt nyomkövető és a lakhely-elhagyási tilalom engedi. Fekete Dávid már egy hónapja home office-ból dolgozik, ám azt nem lehet tudni, mivel foglalkozik.

"Rendes, bejelentett munkahelyről van szó. Mindemellett több, fiatalokat segítő nonprofit szervezettel is kapcsolatban áll, akiknek szintén sokat segít. Ezek vallási kötődésű szervezetek, de Dávid a vallási vezetőjével is rendszeresen tartja a kapcsolatot" – nyilatkozta az ügyvédje, dr. Kaposi Gergely, hozzátéve, hogy Dávid a börtönben talált rá igazán a vallásra, és szeretne mélyebben is foglalkozni a hittudománnyal.

A Blikk információi szerint Dávidnak volt feleségével, Reginával is rendeződött a kapcsolata, közös gyermekeik, a két és fél éves ikrek, Ádin és Máté rendszeresen találkoznak édesapjukkal.

"A gyerekeket a megbeszéltek szerint láthatja Dávid. A minap ráadásul a legnagyobb örömére egy egész hétvégét nála tölthetett a két kisfiú: péntektől vasárnapig az édesapjukkal voltak. A szerettei és a hite tartja benne a lelket, és eltökélt szándéka, hogy visszatér az énekléshez is" - mondta az ügyvéd.