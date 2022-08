Kinga és az ismert zenész kapcsolata szinte a kezdetektől fogva meglehetősen hullámzó volt, az újságok rengeteget cikkeztek szakításaikról és kibéküléseikről. Most viszont úgy tűnik, nem követi majd összeborulás a válást, melyet mindkét fél komolyan gondolhat.

Körtvélyessy Kinga tavaly nyáron költözött el L.L. Juniorral közös otthonukból. A párterápiát is vállalták, hogy megmentsék a házasságukat, hiszen nemcsak az együtt töltött évek, hanem egy közös kisgyermek is összeköti őket. A nézeteltéréseket azonban nem sikerült rendezni, és augusztusban maga Junior jelentette be, hogy a sok küzdelem után a szakítás mellett döntöttek.

A hónap elején tett nyilatkozat óta egyik fél sem szólalt meg, nemrég viszont Kinga egy sejtelmes üzenetet posztolt saját Instagram-oldalára a Bors szerint.

Mindenből felállok

– írta Kinga, a lap pedig arra következtet, hogy ez egy nyilvános üzenet L.L. Juniornak. A portál elképzelés szerint a nő arra gondolhat, hogy emelt fővel fog kilépni három éve tartó házasságából.