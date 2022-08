Csocsesz és Angi rajonganak egymásért. Minden szabad percüket együtt töltik, így nem is meglepő, hogy végül úgy döntöttek, összeköltöznek.

A mulatós zenész tavasszal jelentette be, hogy felesége halála után egy évvel ismét rátalált a szerelem. Párjával, Angival éveken keresztül barátok voltak, de végül egymásba szerettek, boldogságuk pedig azóta is töretlen. Mivel minden szabadidejüket együtt töltötték, nem kellett sok idő ahhoz, hogy úgy döntsenek, összeköltöznek.

"Angival már együtt élünk. Tulajdonképpen éjjel-nappal együtt vagyunk amikor a munkája engedi, hétvégén pedig jön velem a bulikba" - mesélte Csocsesz a Borsnak. Hozzátette, az ő otthonába költöztek, ahol a mai napig kint vannak a családi fotók, de szerencsére Angi ebből nem csinál ügyet.

"Minden kint van, a közös családi fotók a gyerekekkel, amiket Gyöngyi kirakott, Angi pedig odakerült a képek mellé. Semmi probléma nincs ebből, ő nem féltékenykedik, én pedig ügyelek arra, hogy meglegyenek az arányok. Nem tüntettem el ezeket, persze nincs telerakva a falam emlékképekkel, de a családi fotók továbbra is kint maradtak. Nem is akarok hozzányúlni és nem is került szóba" – mondta a zenész.

Csocsesz azt is elárulta, hogy lányai idővel megbarátkoztak választottjával, és hetente találkoznak egymással.

"Andikával elejétől fogva jóban voltak, Karolina az elején ezt még elképzelhetetlennek tartotta, de már megvolt az első közös vacsorázásunk, azóta heti rendszerességgel jönnek vagy mi ugrunk be hozzájuk. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó lett a viszonyuk. Vannak emberek, akik szeretni valók és látni rajtuk, hogy semmi rosszindulat nincs bennük, Angi is egy angyal típus, soha még a fejében sem fordulna meg, hogy ártson valakinek" - mesélte, hozzátéve, hogy mindketten tisztában vannak azzal, mennyire szerencsérek, hogy egymásra találtak.