Berki Mazsi nem számított arra, hogy ilyen nehéz lesz felkészülni a Dancing with the Starsra, túl van több holtponton is. Mazsinak az fáj a legjobban, hogy lányával, a kis Emmával emiatt kevesebb időt tud tölteni. A fiatal anyukának szörnyű bűntudata van a pici miatt, korábban ugyanis állandóan együtt voltak.

"Álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz. Rengetegen mondták, hogy nagyon sok elfoglaltsággal jár. Megmondom őszintén, volt holtpont, nem is egy az elmúlt hetekben. Mindamellett, hogy itt van a kislányom, volt egy civil workshop is, amin részt vettem, és a múlt héten nagyon-nagyon keveset tudtam lenni a kislányommal. Emiatt szörnyen bűntudatom volt. Reggel vele keltem, este vele feküdtem, napközben, amikor tudtam, találkoztam vele, viszont eddig 0-24-ig vele voltam mindig mindenhol. De így is úgyis eljött volna az életemben az a pont, hogy mint egy átlagos nő, anyuka, dolgozom, de közbejött a Dancing" - mesélte Mazsi, akit egy luxusautóban fotóztak le a műsor után.