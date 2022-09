II. Erzsébet imádta unokáit, Beatrix és Eugénia hercegnőt, akik botrányoktól mentes életet élnek. András herceg és Sarah Ferguson gyermekeimindketten házasok, gyermekeik is születtek, és köztudottan rajongva szerették nagymamájukat, Erzsébet királynőt. A The Royal Family hivatalos Facebook-oldalán most egy hosszú posztot tettek közzé, amelyben a hercegnők megható szavakkal búcsúznak Erzsébettől.

"Drága nagyink,

Nehéz szavakat találni, mióta itt hagytál minket. Voltak könnyek és nevetés, csend és fecsegés, ölelés és magány (...) Sokakhoz hasonlóan mi is azt hittük, hogy örökre itt maradsz. És mindannyiunknak rettenetesen hiányzol.

Te voltál a matriárkánk, a vezetőnk, a szerető kéz, aki végigvezetett minket ezen a világon. Annyi mindent megtanítottál nekünk, és örökké őrizni fogjuk ezeket a leckéket és emlékeket.Kedves Nagyi, egyelőre csak köszönetet akarunk mondani. Köszönjük, hogy megnevettettél, hogy befogadtál, hangát és málnát szedtél... Sosem fogod tudni, milyen hatással voltál a családunkra és sok emberre szerte a világon (...) Viszlát drága Nagyi, életünk megtiszteltetése, hogy az unokáid lehettünk, és nagyon büszkék vagyunk rád"

-olvasható a posztban, amelyben arra is kitérnek, örülnek, hogy visszatért a királynő Fülöp herceghez, és biztosak abban, hogy Károly király méltó királya lesz Angliának.