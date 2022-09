A vasárnap esti Sztárban sztár leszek! rengeteg meglepetést tartogatott a nézők és a mesterek számára is. Tóth Gabit annyira magával ragadta az egyik versenyző produkciója, hogy a dal végén felszaladt a színpadra, majd ráfeküdt a versenyzőre.

Gőghová Tímea a Guns N' Roses, Welcome To The Jungle című számát adta elő a Sztárban sztár leszek! színpadán. Tóth Gabit annyira elvarázsolta a produkció, hogy a dal végén felszaladt a színpadra és ráfeküdt a versenyzőre.

"Figyelj, nem kell senki, egyedül csináld meg az egész műsort, az élő adásokat"

– fogalmazott az énekesnő.