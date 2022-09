Igaznak bizonyultak a Csutiról és Szorcsik Vikiről szóló pletykák, úgy tudni ugyanis, hogy a két híresség nagyon is vonzódik egymáshoz.

Hetekkel ezelőtt röppent fel először, hogy Csuti és Regina szakításához Szorcsik Vikinek is köze lehet. Állítólag Viki és Csuti a Farm VIP forgatásán kerültek közel egymáshoz, amit Gina nem nézett jó szemmel. Bár a pletykákat eddig egyik fél sem erősítette meg, többször is ugyanarról a helyről posztoltak a közösségi oldalakon.

"A pletyka igaz, legalábbis annyiban, hogy nem hagyják hidegen egymást. De jelenleg az ismerkedés fázisában tartanak. Nem beszélnek róla, mert még az elején tartanak, gyerekcipőben jár a kapcsolatuk. De az biztos, hogy nagyon kedvelik egymást, már a műsorban is nagyon jókat beszélgettek, és ezt itt kint is folytatták. Napról napra közelebb kerülnek egymáshoz. Mindketten megfontoltak, és akkor fognak együtt mutatkozni, ha már biztosan tudják, hogy ez nem egy románc, hanem jövőjük is van együtt"– árulta el a pár közös barátja a Blikknek.

A színésznő és az üzletember magánéletében több párhuzam is húzható, ugyanis az elmúlt időszakban mindketten több szerettüket is elveszítették, és nehéz hónapokat tudhatnak maguk mögött.

"Sorstársaknak is érzik magukat. Tökéletesen megértik egymás fájdalmait, hiszen jórészt ugyanolyan tragédiákat kell feldolgozniuk. Ez is közelebb hozta őket egymáshoz" – osztotta meg a Story magazinnal a forrás.