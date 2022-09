Csuti a hétvégén Bécsből jelentkezett be az Instagramon, a közzétett videón pedig a napszemüvegében egy nő alakja tükröződik, ő tartja a telefont. A haja szőke, ráadásul a ruhája is megegyezik Szorcsik Vikiével, aki szintén Bécsben tartozkodott a hétvégén és fotót is posztolt onnan.



Csuti egy hatalmas bécsi szelettel is fotózkodott, a kép alatt pedig fehívta a figyelmet arra, hogy a képet nem a pincér készítette.